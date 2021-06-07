Фото: permkrai.ru

Жителей Прикамья и краевой столицы приглашают принять участие в создании логотипа к грядущему 300-летию Перми. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Своей идеей можно поделиться на портале «Управляем вместе». Заявки рассмотрят эксперты и рекомендуют к учету при разработке юбилейного знака.

Предложения в виде графических файлов, рисунков, чертежей и т.д. можно подать как от своего имени, так и от имени организации.

Ознакомиться со всеми рекомендациями и поделиться идеями можно до 27 июня по ссылке.

Глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что грядущий юбилей - значимое событие для всех прикамцев, поэтому особенно важно, чтобы никто не оставался в стороне: «Сейчас важно всем вместе создать фирменный стиль «Пермь-300» - у такого события обязательно должен появиться свой знак. В последствии мы будем видеть этот символ на атрибутах праздника, на улицах города, он станет обязательным элементом всех мероприятий торжества».