В Пермском крае спасатели достали из реки тела мужчины и женщины

В Кунгурском районе за неделю утонули два человека. Фото: Кунгурская служба спасения.

На минувшей неделе в реках Кунгурского района утонули два человека – мужчина и женщина. Об этом сообщает местная служба спасения.

1 июня очевидцы позвонили и рассказали, что на улице Заозерная, в деревне Шубино, на реке Ирень утонул мужчина. Спасатели выехали на место, но тело обнаружено не было.

Другой вызов поступил 3 июня, очевидцы рассказали, что по улице Голдобина, на реке Сылва утонула женщина. Спасатели доставили ее тело на берег, в этот же день было обнаружено тело мужчины, который утонул в реке Ирень 1 июня.