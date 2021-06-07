В Пермском крае коронавирусная инфекция обнаружена в 12 территориях

C начала пандемии в Пермском крае новая ковид обнаружен у 58 043 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае за сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 94 жителей в 12 территориях.

В Перми 63 положительных теста, в Чайковском, Кунгуре и Березниках по 5, в Добрянском городском округе 4.

В Пермском муниципальном районе, Нытвенском городском округе и Кунгурском муниципальном округе заболели по 3 человека, в Сивинском муниципальном округе 2.

По 2 заболевших – в Кудымкаре, Верещагинском городском округе и Юсьвинском муниципальном районе.

C начала пандемии в Пермском крае новая ковид обнаружен у 58 043 человек.