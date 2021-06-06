В Перми поменяется движение семи автобусных маршрутов

В Перми поменяется движение автобусных маршрутов №21, №23, №24, №44, №48, №58 и №77. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми поменяется движение автобусных маршрутов №21, №23, №24, №44, №48, №58 и №77. Это связано с ремонтом на сетях теплоснабжения по улице Академика Веденеева на участке от улицы Косякова до улицы Волховской.

Проезд будет закрыт с 0.00 5 июня до 6.00 7 июня.

Автобусный маршрут №21 от остановки «Дворец культуры им. Горького» будет идти по улицам Академика Веденеева, Волховской, Косякова, Академика Веденеева – и далее по маршруту. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временном остановочном пункте в районе дома №31 по улице Академика Веденеева.

№23, №24, №44, №48, №58, №77 «микрорайон Левшино – улица Мильчакова» в прямом и обратном направлениях будут идти по улицам Академика Веденеева, Волховской, Косякова, Академика Веденеева – и далее по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров - на временных остановочных пунктах в районе дома №31 по улице Академика Веденеева (четная и нечетная сторона).