В Пермский край придут похолодание и дожди

В Пермском крае в понедельник изменится погода, жаркие дни станут прохладнее и возможны кратковременные дожди. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Пермском крае в понедельник изменится погода, жаркие дни станут прохладнее и возможны кратковременные дожди. Но еще сегодня, 6 июня, погода будет по-настоящему летней. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 2–7 м/с, днем 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9º, по северу местами до 14º, днем +22,+27°.

7 июня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8,+13°, днем +20,+23°.

Во вторник, 8 июня, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4,+8°, днем +18,+20°.