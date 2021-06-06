В Перми закроют для проезда перекресток улиц Рязанской и Карпинского

В Перми с 8 по 30 июня автомобилистам не получится проехать по перекрестку улиц Карпинского и Рязанской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 8 по 30 июня автомобилистам не получится проехать по перекрестку улиц Карпинского и Рязанской. Здесь будут укладывать новый асфальт. Ою этом сообщает департамент дорог и благоустройства Перми.

С 8 по 22 июня закроют перекресток улиц Карпинского и Архитектора Свиязева, а также проезд к дому по улице Архитектора Свиязева 4. Проезд к дому будет возможен с улицы Архитектора Свиязева.

Движение транспорта на участке от улицы Архитектора Свиязева до улицы Норильской пустят по новому асфальту улицы Карпинского в обоих направлениях