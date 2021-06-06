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Общество6 июня 2021 6:58

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у жителей 10 территорий

В лидерах оказались три городских округа
Анна Маркова
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Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирусом заболели 57 947 человек.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирусом заболели 57 947 человек.

Фото: Анна Маркова

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 94 человек за сутки в 10 территориях.

79 положительных тестов получили жители Перми, по 3 заболевших в Березниках, Чусовском и Добрянском городских округах.

По одному случаю – в Кизеле, Кудымкаре, Лысьвенском и Красновишерском городских округах, а также Кочевском муниципальном округе и Большесосновском муниципальном округе.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирусом заболели 57 947 человек. Выздоровели 52 289 человек.