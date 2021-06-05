Фото: Типичный Соликамск/ВКонтакте

В ДТП в Пермском крае погибли два человека. Авария произошла в субботу, 5 июня, около 19.30. На 65 километре трассы Соликамск-Красновишерск водитель BMW X5 потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся. В результате происшествия погибли 38-летний водитель и 39-летний пассажир иномарки.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю.

Пользователи соцсетей приносят соболезнования родстьвенникам погибших и удивляются тому, как прочная иномарка получила такие серьезные повреждения:

«Вроде, крепкая иномарка, а так развалилась, ужас, «Вероятнее всего, с большой скоростью ехали», «Кошмар, парни, ну как же так?»

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