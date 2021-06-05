В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 94 человека

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По данным прессс-службы правительства Пермского края, за минувшие сутки коронавирусом заболели 94 человека.

- Из 94 новых инфицированных 40 мужчин, 54 женщины, также среди заболевших 8 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 13 человек, от 30 до 49 лет – 28 человек, 32 в возрасте 50-64 и 13 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в правительстве.

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии и на 5 июня достигло 57 947.