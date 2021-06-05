В выходные в Перми сотрудники ГИБДД проведут несколько профилактических меропритяий

Фото: gibdd_perm/Instagram

С пятницы, 4 июня, и по воскресенье, 6 июня, сотрудники Госавтоинспекции проводят ряд профилактический мероприятий «Опасный водитель», «Встречная полоса», «Внимание, пешеход!» и «Ребенок на дороге!». Об этом сообщает Business-class, со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по Пермскому краю.

Мероприятия направлены на предупреждение ДТП и пропаганду соблюдения ПДД всеми участниками. Особое внимание стражей порядка будет уделено пресечению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения.

В краевой Госавтоинспекции отмечают возросшее количество дорожно-транспортных происшествий. В регионе на 31 мая зарегистрировано 659 аварий, в которых пострадало около тысячи человек: 860 получили различные травмы, 82 погибли. Только на территории Перми произошло 287 происшествий.

Значительное количество случаев происходит по вине пьяных водителей. На сегодняшний день в крае произошла 61 авария по вине нетрезвого водителя, еще в 14 ДТП водители отказались от медицинского освидетельствования.