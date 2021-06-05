В Преми за растление несовершеннолетней 18-летний парень получил обязательные работы

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В Перми за секс с несовершеннолетней девочкой осудили 18-летнего молодого человека.

Как сообщают следователи, 18-летний пермяк напросился пожить дома у взрослой знакомой, которая жила с несовершеннолетней дочерью. Воспользовавшись доверием женищны, молодой человек занялся сексом с ее дочкой, которой еще не было шестнадцати лет.

- В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину. Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.