В Перми закроют сквозной проезд через Комcомольский проспект

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми закроют сквозной проезд через Компрос по улицам Краснова и Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В эти выходные - 5 и 6 июня - с 08:00 до 22:00 перекроют движение для всех видов транспорта по сквозному проезду через Комсомольский проспект по улице Краснова, а в следущие выходные - 12 и 13 июня - по улице Пушкина.

Ограничение движения связано с капитальным ремонтом Компроса. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты.