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В Перми сын до смерти забил свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

28 мая в одной из квартир на Серебрянском проезде 35-летний мужчина поссорился со своей матерью. Словесная перепалка перерасла в драку, и мужчина жестоко избил свою родственницу. От полученных травм она скончалась на месте. Тело убитой спустя три дня нашел младший сын.

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в ведомстве.