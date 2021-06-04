В Перми перекроют перекресток Рязанской и Карпинского

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми С 8 по 30 июня из-за ремонта дороги ограничат движение транспорта на пересечении улиц Рязанской и Карпинского. Кроме этого, на две недели будет ограничено движение на пересечении улицы Карпинского и проезда к дому по улице Архитектора Свиязева 4.

- В связи со строительством инженерных сетей и тротуаров будет ограничено движение пешеходов с 8 по 22 июня от улицы Архитектора Свиязева до остановки «Роща» (четная сторона) и с 23 по 30 июня от остановки «Роща» до улицы Чердынской. Для движения пешеходов на данных участках будет организовано движение по временным тротуарам. В частности, от улицы Архитектора Свиязева до остановки «Роща» движение пешеходов будет возможно ближе к домам по временному тротуару, а от остановки «Роща» до улицы Чердынской – будет организовано по выделенной полосе проезжей части с установкой ограждающих конструкций и знаков, - пояснили в департаменте дорог и транспорта.