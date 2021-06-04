«Не надо ждать, когда кто-то придет и сделает берег чистым». Пермские нефтяники присоединились ко Всероссийской экологической акции

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В День эколога в Куеде работники нефтедобывающего предприятия вместе с местными школьниками начали благоустройство берега реки Куединки, протекающей по центру поселка. Они очистили территорию от бытового мусора и зарослей.

- Я убежден, что не надо ждать, когда кто-то придет и сделает берег чистым и красивым. Надо самим предпринимать активные и решительные действия. Участие работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» в экологических акциях стало доброй традицией, и, конечно, мы с радостью поддерживаем такие инициативы на конкурсе социальных проектов, - рассказал начальник Центра общественных связей Алексей Инюткин во время проведения генеральной уборки в долине реки Куединки.

В течение лета в Куеде отремонтируют пешеходный мостик через речку и организуют небольшую зону отдыха у воды. Этот проект получил название «Время наводить мосты» и стал победителем XX Конкурса социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛа.

Итоги конкурса подвели в мае, полный список победителей можно посмотреть здесь.

Но не только в Куеде станет чистой речка. Пермские лукойловцы уделяют особое внимание состоянию малых рек во всех территориях региона. Например, при поддержке нефтяников очищена и благоустроена долина реки Егошихи в самом центре Перми. Долгое время здесь были труднопроходимые заросли. В рамках проекта «Тропа к Егошихе» лукойловцы совместно с общественниками и волонтерами сделали дорожки, построили лестницы и мост, установили информационные таблички. Сейчас прогулочный маршрут пользуется популярностью у пермяков и гостей краевой столицы, здесь проводятся экскурсии, наблюдение за птицами и квесты.

В целом же на мероприятия по охране природы за последние 3 года «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» направило более 10 миллиардов рублей.

За это время в Камское и Воткинское водохранилища было выпущено около миллиона мальков щуки, судака и стерляди - эта ценная порода рыбы сегодня наиболее уязвимый вид, она занесена в Красную Книгу Пермского края и России.

Кроме того, в рамках экологических акций «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию», «Город нефтяников – город цветов» в территориях деятельности Компании высажено почти 8,9 тысячи кустарников, деревьев и многолетних цветов, завезено более 8 тысяч тонн плодородного грунта для цветников, создано 3132 новых клумб, выращено более миллиона цветов.