Забрел в болото: в Перми прохожие услышали дикие крики из леса

В Перми мужчина заблудился в лесу после корпоратива. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Перми 3 июня женщина, гуляя со собакой по тропе здоровья, в районе улицы Генерала Панфилова в поселке Новый Крым, услышала дикие крики о помощи. На часах было около 23.30 идти в глубь леса она побоялась и позвонила на телефон экстренных служб. К месту приехала бригада спасателей.

Они обнаружили в лесу 28-летнего мужчину, который заблудился в болотистой местности и вывели его к дороге. Также на вызов приехали медики. Они осмотрели его, а потом повезли в больницу, пострадавший получил переохлаждение. Как рассказал источник, по словам мужчины, он был на корпоративе, а как оказался в лесу - не помнит, при том, что живет мужчина в Орджоникидзевском районе.