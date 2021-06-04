В Пермском крае 21-летего парня осудят за секс с несовершеннолетней

Следователи возбудили уголовное дело на 21-летнего молодого человека. Фото: архив "КП"

В Нытве 21-летний парень стал фигурантом уголовного дела по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Следователи выяснили, что в сентябре и ноябре 2020 года обвиняемый, был дома в гостях у своей знакомой и дважды занимался с ней сексом без применения насилия и угроз.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу направлено в суд, - сообщает СКР по Пермскому краю. - В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в подписки о невыезде и надлежащем поведении.