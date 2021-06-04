«Первый этап пройден, двигаемся дальше». В Прикамье подведели итоги предварительного голосования партии «Единая Россия»

Фото: «Единая Россия»

В Прикамье подведены итоги предварительного голосования партии «Единая Россия», проходившего с 24 по 30 мая. Впервые в ряде регионов, включая Пермский край, эта процедура была организована в электронном формате.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

– Наши избиратели проявили высокую активность. Система надежно защищена от любых попыток повлиять на ход голосования, от хакерских атак и взломов. Была применена технология блокчейн, когда ключи доступа к управлению разделены, и соединились только 30 мая во время подведения итогов голосования. Значит, можно смело говорить о том, что процедура была совершенно легитимна, открыта и прозрачна.

Высокий интерес жителей к предварительному голосованию доказывает статистика: для участия в нем зарегистрировались более 135 тыс. жителей Прикамья – 6,8% от общего числа избирателей в регионе.

«Пермский край был готов к такому формату. Год назад была организована процедура сбора подписей в поддержку самовыдвиженцев на пост губернатора региона через портал «Госуслуги». Людям это интересно, они доверяют этой технологии и охотно ею пользуются», - считает политический эксперт Михаил Майоров.

Курс на обновление

Эксперты отмечают, что в этом году значительно расширился состав участников, на выборы пришли люди из самых разных сфер деятельности. При этом средний возраст кандидатов составил 38 лет. Результаты предварительного голосования также подтвердили курс партии на обновление. Так, лидером по количеству голосов на выборах в Госдуму стал член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин.

«Я никогда ранее не участвовал ни в предварительном голосовании, ни в выборах. Для меня это был новый опыт. И я подошел к нему максимально ответственно, потому что понимал, что каждая встреча с людьми, каждое публичное заявление и каждое обещание гражданам – это обязательства, которые я на себя беру и должен буду за них отвечать. Предварительное голосование помогает кандидатам понять, насколько тебе доверяют люди, насколько они разделяют твою позицию. Ведь если этого нет, то и в выборах участвовать незачем. Я рад, что голосование показало, что мои инициативы и позиция близки жителям Пермского края, востребованы им», - говорит IT-предприниматель.

Сменились и предпочтения избирателей в ряде округов по выборам в Госдуму. Так, в округе №59 победил депутат Законодательного собрания региона и советник губернатора Прикамья Роман Водянов - 26,4 тыс., тогда как действующий депутат от округа Алексей Бурнашов набрал лишь 2,8 тыс. голосов избирателей.

«Мне крайне важно знать, что моя работа идёт на пользу родному краю. Я побывал практически во всех территориях округа №59, общался с жителями, предпринимателями, трудовыми коллективами и их руководителями, местными депутатами, главами муниципалитетов. Всегда это был открытый и честный обмен мнениями, который помог мне сформулировать ключевые проблемы, с которыми сталкиваются местные жители, и варианты их решения. Многие из них требуют корректировки федерального законодательства. Именно поэтому я иду на выборы в Госдуму – чтобы решать проблемы, привлекать инвестиции в регион, создавать комфортную среду для жизни здесь и сейчас. Уверен, вместе мы справимся с любыми задачами», - считает Роман Водянов.

«Смена власти» на выборах в сентябре вероятна и в округе №61. 24,9 тыс. избирателей проголосовали за депутата Заксобрания Ирину Ивенских. Действующий депутат от этой территории Дмитрий Сазонов в последний момент снял свою кандидатуру.

«Победу в округе рассматриваю, прежде всего, как уникальный опыт. А опыт, как известно, лучший учитель. Первый этап пройден, двигаемся дальше. Предварительное голосование показало, что в выборах приняли участие граждане с активной жизненной позицией, избиратели, от чьих голосов зависит будущее их территорий. Уверена, что вместе мы сможем добиться многого», - говорит Ирина Ивенских.

«Праймериз помог партии определить тех, кто готов работать в новом мире ближайшие 5-10 лет. Кроме того, результаты четко показывают, кто из депутатов Госдумы реально работал в округе и постоянно находился «в повестке», а кого избиратели хотели по сменить на новые, более активных и современных. Об этом говорит смена лидеров в округах №59 и №61», - считает Михаил Майоров.

Важна постоянная работа с людьми

В округах №58 и №60 победили действующие депутаты Госдумы. В округе №58 лидером стал Игорь Шубин, в округе №60 победил Дмитрий Скриванов. По мнению экспертов, этот результат показывает реальную работу депутатов Госдумы в округах.

«Считаю, что в этом году предварительное голосование партии «Единая Россия» было организовано максимально доступно и прозрачно для избирателей. Несмотря на то, что голосование проходило онлайн, оно вызвало интерес не только у горожан, но и у жителей сельских территорий, которые активно участвовали в голосовании. Наша партия ещё раз доказала, что является партией народного большинства – ни одна другая партия не привлекает своих сторонников для определения будущих кандидатов на выборах», - рассказывает Дмитрий Скриванов.

По словам члена президиума политсовета партии «Единая Россия» Пермского края Геннадия Тушнолобова, если изначально были сомнения по вопросу проведения предварительного голосования в дистанционном формате, то теперь они отпали.

«Главной задачей было провести предварительное голосование во всех округах Пермского края правильно и без массовых жалоб. Мы видим, что процедура прошла по утверждённым и понятным всем правилам. Результат показали те кандидаты, которые реально работали во время предварительного голосования и до него. Например, Дмитрию Скриванову округ, по которому он победил, очень хорошо знаком. Он не терял связи с избирателями — люди его знают. Это видно по результатам, - резюмирует Геннадий Тушнолобов.