«Уралкалий» и Агентство развития профессионального мастерства договорились совместно развивать кадровый потенциал

Фото: «Уралкалий»

«Уралкалий», один из ведущих мировых производителей хлористого калия, и Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), работающее в направлении продвижения передовых стандартов подготовки кадров, включая развитие системы независимой оценки компетенций в России и других странах, подписали соглашение о сотрудничестве в области развития кадрового потенциала.

Документ был подписан Генеральным директором ПАО «Уралкалий» Виталием Лауком и Генеральным директором Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Робертом Уразовым в рамках Петербургского международного экономического форума.

Цель соглашения — объединение усилий в развитии кадрового потенциала и профессиональных компетенций отрасли, взаимодействие по повышению престижа рабочих и инженерных профессий, а также обмен опытом в области современных инструментов и механизмов оценки квалификации.

- Развитие сотрудничества с Ворлдскиллс Россия — очередной этап комплексного совершенствования системы подготовки кадров «Уралкалия», а также повышения эффективности и роста производительности труда в Компании. Мы ориентируемся на лучшие мировые практики и стремимся постоянно совершенствоваться. Наращивание кадрового потенциала, подготовка высококвалифицированных специалистов, постоянное повышение профессионального уровня, развитие корпоративных и управленческих компетенций сотрудников дают возможность Компании уверенно смотреть в будущее, - отметил Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.

Сотрудничество с «Уралкалием» — одним из ведущих игроков на рынке производства удобрений, позволит развивать лучшие практики подготовки кадров для предприятий химической отрасли.

- Мы видим большие перспективы взаимодействия и обмена опытом с компанией, которая давно зарекомендовала себя как флагман в области развития кадрового потенциала, - подчеркнул генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 12 000 сотрудников.

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» — функциональный преемник Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Целью организации является развитие движения Ворлдскиллс в Российской Федерации.