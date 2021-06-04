Торговый дом ПЗСП запустил акцию «Больше товаров – больше скидка»

Фото: ПЗСП

По правилам акции клиенты, совершившие покупку товаров из двух категорий, например, газобетонный блок и утеплитель, получают скидку 2%, при покупке материалов из трех категорий – 3%. Акция действительна только при покупке товаров из разных категорий. При покупке разных товаров из одной категории скидка не предоставляется.

Напомним, в Торговом доме ПЗСП можно приобрести материалы из газобетона, железобетона, окна и изделия из стекла, известь, щебень, бетонные и сухие смеси, утеплитель различных марок, кирпич.

Еще один приятный бонус Торговый дом ПЗСП подготовил для покупателей кирпича. При заказе кирпича в объеме кратном объему грузовой машины (от 19 до 22 поддонов) доставка по Перми осуществляется бесплатно.

Фото: ПЗСП

Оформить заказ на продукцию и доставку можно в режиме онлайн на сайте td-pzsp.ru, а также в отделе продаж по адресу ул. Докучаева, 31.

Подробнее об акции и ценах на строительные материалы можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте td-pzsp.ru.