«Улучшить качество и уровень жизни людей». Власти Прикамья и «Свеза» будут совместно развивать поселок Уральский

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На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), который прошел 3 июня, губернатор Пермскога края Дмитрий Махонин и члены регионального Правительства провели рабочую встречу с генеральным директором компании «Свеза» Анатолием Фришманом.

Стороны обсудили перспективы развитя Прикамья, участие лесопромышленной отрасли в социальних и инвестиционных проектах региона, а также совместные решения, которые смогут повысить качество и уровень жизни людей в поселке Уральский.

Поселок Уральский входит в состав Нытвенского городского округа, в нем проживает более 7 000 человек, а комбинат «Свеза» - образующее предприятие. На комбинате работают более 1 500 жителей как из самого поселка, так и близлежащих районов. Однако постепенно рабочий класс уезжает из Уральского.

Участники встречи обсудили ряд мер, которые помогут сократить отток турдоспособного населения. В частности, обеспечить людей стабильным заработком, улучшить качество медицины, образования, стимулировать малый и средний бизнес, а также благоустроить территории. Все эти решения не просто должны стабилизировать ситуацию в поселке, но и повысить его привлекательность для молодежи.

По словам Дмитрия Махонина, улучшение качества жизни в территориях и создание в населенных пунктах края благоприятных для жизни условий – одни из ключевых задач, которые стоят перед региональным Правительством. А соместная работа со «Свезой» позволит быстрее достичь результата в стабилизации социально-экономической ситуации в Уральском.

«Мы заинтересованы в том, чтобы производства, создаваемые в Прикамье, были обеспечены квалифицированными кадрами, а люди имели хорошую работу. При этом очень важно, что «Свеза» готова инвестировать в социальную сферу поселка, и мы это стремление будем поддерживать. Сейчас мы совместно будем создавать программу социально-экономического развития п. Уральский. Она станет показательной моделью сотрудничества между регионом и компанией. Затем ее можно будет применять для других наших моногородов и населенных пунктов», - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Генеральный директор «Свезы» отметил, что планы на дальнейшее развитие компании в регионе и поддержке социальных проектов возникли в том числе благодаря взаимодействию с руководством региона.

«Мы давно и плодотворно работаем в Прикамье и планируем наращивать здесь объемы своего бизнеса. «Свеза» продолжит работу по расширению присутствия в регионе и готова решать стратегические вопросы по развитию лесопромышленной отрасли и социальных проектах. Взаимодействие с властью по этой схеме уже показало свою эффективность в Костромской области, где наша компания принимает участие в реализации 15 социальных проектов – реконструкции спортивной инфраструктуры, оснащении больниц современной аппаратурой, выплате стипендии студентам-медикам, помощи молодым специалистам с жильем и др. Нам очень помогает открытый диалог с властями Пермского края, мы видим их заинтересованность и желание оказывать всестороннюю поддержку. Надеемся, что сегодняшняя встреча станет мощным рывком в реализации поставленных задач», - отметил Анатолий Фришман.