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Происшествия4 июня 2021 13:41

В аэропорту Большое Савино 200 человек не могут вылететь в Кипр

Рейс авиакомпании «Россия» задерживается
Анна Маркова
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Предварительно задержка рейса будет на несколько часов.

Предварительно задержка рейса будет на несколько часов.

Фото: Анна Маркова

В аэропорту Большое Савино задерживается вылет самолета, который должен был вылететь в кипрский город Пафос. Об этом сообщает Уральская транспртная прокуратура. Рейс авиакомпании «Россия» FV 5833 по маршруту Пермь-Пафос должен был вылететь в 14.45 по местному времени, теперь он перенесен на 17.41 4 июня.

- На рейс зарегистрировано 200 пассажиров, из них 52 несовершеннолетних, - сообщает Уральская транспортная прокуратура. - Причина задержки вылета - позднее прибытие воздушного судна из аэропорта Шарджи.