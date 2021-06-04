В Пермском крае в ДТП попала машина ритуальных услуг

Фото: Кадр видео ВКонтакте "ЧП ДТП Пермь".

ДТП случилось утром, 3 июня, в Нытвенском районе. По дороге Сукманы – Уральский в сторону Нытвы ехал ВАЗ-2114, за рублем был 63-летний водитель. По предварительной информации ГИБДД, на 6 км он допустил выехал на встречную полосу и врезался в машину ритуальных услуг.После удара легковушку отбросило с дороги в кювет.

- В результате ДТП травмы получили водитель легкового автомобиля и его пассажир – 63-летняя женщина, оба госпитализированы в больницу, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - По факту автоаварии проводится проверка.