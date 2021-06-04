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Общество4 июня 2021 12:10

В Пермском крае коронавирусом заболели еще 95 человек за сутки

25 жителей региона были госпитализированы
Анна Маркова
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Всего с начала пандемии диагноз - коронавирус в Пермском крае был поставлен 57 853 пациентам.

Всего с начала пандемии диагноз - коронавирус в Пермском крае был поставлен 57 853 пациентам.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция за прошлые сутки подтверждена еще у 95 жителей. 25 человек - госпитализированы, 70 - лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из них 39 мужчин и 56 женщин, среди заболевших один ребенок. Всего продолжают лечение от опасной инфекции 543 человека, подключены к аппаратам ИВЛ - 31.

Всего с начала пандемии диагноз - коронавирус в Пермском крае был поставлен 57 853 пациентам. Скончались за минувшие сутки 8 человек с коронавирусом.