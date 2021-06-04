В Пермском крае лось раздавил иномарку, пассажиры чудом остались живы

По данным на 2 июня на территории Прикамья произошло 55 аварий с наездом на диких животных.

В Чайковском 3 июня в 22.40 произошло серьезное ДТП. Автомобиль «Хендай» врезался в лося. Это произошло на автодороге «Ольховка-УОС-Кемуль». 31-летний водитель по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения и сбил лося, перебегавшего проезжую часть. После удара машина съехала в кювет. Травмы получили водитель автомобиля и два его пассажира 32-летний мужчина и 27-летняя женщина, всем троим назначено амбулаторное лечение. По факту произошедшего сотрудниками ГИБДД проводится проверка.

В ведомстве сообщают, что с начала года в Прикамье зарегистрирован рост ДТП, связанных с наездом на диких животных на 48%.

По данным на 2 июня на территории Прикамья произошло 55 таких аварий, в них пострадали 2 человека. Большее всего подобных ДТП зарегистрировано на территории Кировского района Перми, в Пермском, Кунгурском, Очерском, Большесосновском и Суксунском районах. На этих территориях произошло по 4 и более наездов на лосей.

«Госавтоинспекция Пермского края предупреждает водителей, что весной и летом у животных происходит миграция, на проезжей части появляются лоси. Их отличительной особенностью является отличный слух и обоняние, но при этом слабое зрение. Водителям стоит боле внимательно относится к знаку «Дикие животные». Если ДТП произошло в зоне действия этого знака, представителями природоохранных структур на водителя налагается крупный денежный штраф.

Если вы стали участником ДТП с диким животным, об этом нужно сообщить в полицию и дождаться сотрудников Госавтоинспекции для оформления дорожно-транспортного происшествия.