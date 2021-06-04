Клещи атакуют жителей Пермского края: чаще всего они заражены боррелиозом

На клещевой вирусный энцефалит исследовано 6662 клеща, инфекция выявлена в 84 случаях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае клещи продолжают активно нападать на жителей региона. Эпидемиологи рассказали, что на сегодняшний день с начала сезона в медицинские организации обратилось 8080 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей – 1740.

На клещевой вирусный энцефалит исследовано 6662 клеща, инфекция выявлена в 84 случаях (1,3%), на иксодовый клещевой боррелиоз – 5344 из них заражено 2033 клеща (37,9%), на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 4887, инфекция выявлена в 119 случаях (2,4%), на моноцитарный эрлихиоз человека – 4887 из них заражены 156 клещей (3,2%). Один человек заразился клещевым энцефалитом, 5 – клещевым боррелиозом.