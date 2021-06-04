«Т Плюс» инвестирует 40 млрд рублей в теплоснабжение Пермского края

Фото: «Т Плюс»

ПАО «Т Плюс» и Правительство Пермского края на Петербургском экономическом форуме заключили Соглашение о партнерстве. Документ подписали генеральный директор компании Андрей Вагнер и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По условиям Соглашения, в ближайшие 15 лет «Т Плюс» вложит порядка 40 млрд рублей в энергетическую и теплосетевую инфраструктуру городов присутствия – Пермь, Березники, Чайковский, где проживает почти 1,3 млн человек. Документ нацелен, в том числе, на привлечение долгосрочных инвестиций в теплоснабжение и соблюдение баланса интересов жителей и ресурсоснабжающей организации в результате внедрения принципиально новой модели ценообразования по принципу «альткотельной».

«Уверен, что достигнутые в рамках ПМЭФ договоренности с Пермским краем уже в ближайшие годы принесут свои результаты в части развития комплекса теплоснабжения региона», - подчеркнул генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

«Соглашение о партнерстве становится еще одним шагом в формировании единой и долгосрочной перспективы стабильного развития отрасли теплоснабжения в Пермском крае, повышения его экологической безопасности и энергоэффективности. В первую очередь, это значительно повысит качество услуг отопления и горячего водоснабжения для жителей», – отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Документ станет продолжением подписанного ранее регуляторного соглашения об увеличении инвестиций в систему теплоснабжения, переходе г. Перми на регулирование по методу «альткотельной» и обязательствах по выполнению капитальных вложений.