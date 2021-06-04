С 4 по 6 июня в Пермском крае пройдут масштабные профилактические рейды ГИБДД

На 31 мая на территории края совершено 659 дорожно-транспортных происшествий, в которых 82 человека погибли и 860 получили травмы Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае сегодня, 4 июня, и выходные дни пройдут массовые проверки водителей. Запланированы следующие профилактические мероприятия: «Опасный водитель», «Встречная полоса», «Внимание, пешеход!» и «Ребенок на дороге!». Они направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и пропаганду соблюдения Правил дорожного движения всеми участниками. Особое внимание стражей порядка будет уделено пресечению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения.

В регионе участились ДТП с участием нетрезвых водителей, а также отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, связанные с выездом на полосу, предназначенную для движения транспорта во встречном направлении, с участием пешеходов и несовершеннолетних участников дорожного движения.

На 31 мая на территории края произошло 659 дорожно-транспортных происшествий, в которых 82 человека погибли и 860 получили травмы.

Так, по вине водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 61 ДТП, в которых 11 человек погибли и 92 получили ранения, 14 ДТП, где водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в которых 2 человека погибли и 21 получил ранения, 78 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 6 детей погибли и 78 получили ранения.

Госавтоинспекция Пермского края обращается к неравнодушным гражданам и просит сообщать о водителях, севших за руль нетрезвыми, или лишенных прав по телефону дежурной части в города Перми 246-79-00 или 102.