Направил ружье на беременную девушку: в Пермском крае задержали дебошира

Житель Пермского края задержан, его будут судить.
Фото: Оксана БРОВАЧ
В Кочево семейный конфликт перешел за грань. Во время ссоры пьяный 22-летний молодой человек схватился за ружье. Он направил оружие на свою беременную сожительницу и грозился убить. Девушка, испугавшись, позвонила в полицию. Стражи порядка приехали по вызову и задержали дебошира. В ходе обыска они изъяли незарегистрированное ружье ИЖ-17, а также порох и патроны.
Кроме этого стало известно, что подозреваемый попросил у жителя села Юксеево мопед, стоимостью 12 тысяч рублей, который должен был вернуть, но продал его за 3 тысячи, деньги потратил.
Полицейские возбудили уголовное дело, мужчину обвиняют в угрозе убийством, незаконном хранении оружия, боеприпасов, хищении чужого имущества.
- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.