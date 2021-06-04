Направил ружье на беременную девушку: в Пермском крае задержали дебошира

Житель Пермского края задержан, его будут судить. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Кочево семейный конфликт перешел за грань. Во время ссоры пьяный 22-летний молодой человек схватился за ружье. Он направил оружие на свою беременную сожительницу и грозился убить. Девушка, испугавшись, позвонила в полицию. Стражи порядка приехали по вызову и задержали дебошира. В ходе обыска они изъяли незарегистрированное ружье ИЖ-17, а также порох и патроны.

Кроме этого стало известно, что подозреваемый попросил у жителя села Юксеево мопед, стоимостью 12 тысяч рублей, который должен был вернуть, но продал его за 3 тысячи, деньги потратил.

Полицейские возбудили уголовное дело, мужчину обвиняют в угрозе убийством, незаконном хранении оружия, боеприпасов, хищении чужого имущества.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.