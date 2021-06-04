В Пермском крае сын убил отца

Фото: СКР по Пермскому краю.

В селе Нижний Пальник Пермского муниципального района, 54-летнего мужчину убил собственный сын. Трагедия случилась 1 июня, в СКР по Пермскому краю рассказали подробности произошедшего.

Вместе со своим 28-летним сыном жителем Перми, мужчина приехал в село, чтобы навестить пожилую мать. Мужчины выпивали, а поссорились. Сын схватил нож и ударил в бедро отцу. От полученного ранения мужчина вскоре умер.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения, - сообщает СКР по Пермскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.