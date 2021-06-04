Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные в Пермском крае

В выходные в Пермском крае будет тепло и без дождей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в ближайшие дни погода будет по-настоящему летней, теплой. Сегодня, 4 июня, будет немного прохладнее, а в некоторых районах по ночам возможны заморозки, но уже в субботу все изменится. Синоптики рассказали, какой будет погода в первые выходные лета.

4 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6°, по югу в отдельных районах до 11°, местами в горах и низинах заморозки до –2°, днем +18, +23°.

Температура воздуха 5 июня станет на несколько градусов выше, чем днем ранее. В Прикамье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Ночью +4,+9°, днем +21,+26°.

Воскресенье, 6 июня, будет сухим и теплым. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью 8–13°, днем по-настоящему тепло +22, +27°.