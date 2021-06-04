Коронавирусная инфекция за сутки обнаружена в 18 территориях Пермского края

Всего в Пермском крае выявлено 57758 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 98 человек в 18 территориях за сутки. Пермь по-прежнему лидирует, здесь 51 заболевший ковидом. На втором месте Чайковский - 12 человек, затем Березники - 6 заболевших.

По 5 случаев выявили в Добрянском городском округе и Пермском муниципальном районе. В Соликамском городском округе коронавирусная у 4 человек. В Губахе, Карагайском муниципальном округе и Чусовском городском округе COVID-19 у 2 человек.

По одному заболевшему обнаружено в девяти территориях Пермского края. Это Кизел, Кунгур, Еловский, Куединский и Ординский муниципальные округа, а также Верещагинский, Краснокамский, Лысьвенский и Очерский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 57758 жителей с коронавирусной инфекцией.