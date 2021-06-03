Стало известно, кто из ректоров пермских вузов самый высокооплачиваемый

. Фото: архив "КП"

Министерство образования и науки России раскрыло прошлогодние заработки руководителей государственных вузов. Среди пермяков наибольший доход – у ректора политеха. Анатолий Ташкинов задекларировал за 2020 год 6,79 миллиона рублей. Чуть больше 6 миллионов - у президента вуза Василия Петрова. У врио ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрия Красильникова в прошлом году зарплата составила 2,43 миллиона. Вдвое больше – у президента ПГНИУ Владимира Маланина – 4,8 миллиона.

У и. о. ректора Пермского государственного медицинского университета Натальи Минаевой, сменившей на этом посту Ирину Корюкину, доход составил 2,37 миллиона рублей. А ректор Пермской фармацевтической академии Алексей Турышев заработал за 2020 год 2,98 миллиона рублей. Об этом сообщил Минздрав России.

По данным Минсельхоза, доход ректора аграрно-технологического университета Алексея Андреева составил 2,76 миллиона рублей.