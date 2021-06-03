Корпоративный спорт — новый тренд в компаниях

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Корпоративный спорт стал неотъемлемой частью жизни многих компаний. И сегодня многие работодатели создают возможность для своих сотрудников заниматься спортом — проводят спортивные мероприятия, организуют марафоны, создают все условия для занятий непосредственно в офисе. И это дает свои ощутимые результаты — создает сплоченную команду, укрепляет взаимоотношения и командный дух, ну и, конечно же, здоровье сотрудников. А забота о здоровье команды — это еще один из трендов в корпоративных культурах.

Особое место среди форм корпоративного спорта занимают беговые дисциплины. Участие в забегах командой объединяет людей вне зависимости от их статуса и должности в компаниях, приносят не только массу плюсов во внутрикорпоративную культуру, но и влияют на положительный имидж во вне.

И, к счастью, массовых забегов в России сегодня много — они явно находятся на пике популярности. Есть забеги для профи, есть для тех, кто просто любит бег. Ежегодно в России проводятся множество марафонских забегов, в которых можно принять участие. Это и Московский марафон, и Забег.РФ, и Казанский марафон, и Зеленый Марафон. Последний, кстати, забег, который традиционно проводит Сбер.

Изначально он задумывался как забег с экологическим наполнением. Но с каждый годом — а в этом году будет уже девятый год проведения Марафона — проект набирает обороты. И сегодня Зелёный Марафон — это массовый проект, массовый забег, который объединяет жителей всей России и даже больше. Для компании это не только возможность привлечь своих сотрудников к спорту, здоровому образу жизни. Это прекрасная возможность привлечь к ЗОЖ жителей регионов, сделать их жизнь лучше.

На территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка количество городов, которые присоединяются к забегам, растёт. В этом году, например, в Зеленый Марафон побегут вместе жители и гости сразу девяти городов. А там, где не будет оффлайн-забегов, можно будет присоединиться к Марафону с помощью специального мобильного приложения. К забегам присоединятся и команды, которые входят в экосистему Сбера, - они также поддерживают культуру и ценности здорового образа жизни.

Например, компания СБЕР ЕАПТЕКА — одна из крупнейших онлайн-аптек России.

«Компания СБЕР ЕАПТЕКА поддерживает ценности, которые близки экосистеме Сбера: здоровый образ жизни, стремление к самосовершенствованию и возможности для развития — всё это очень важно для нас. Именно поэтому мы стали партнером Зелёного Марафона, семейного праздника спорта и общения», — делится Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА.

Самокат, сервис быстрой доставки, привозит продукты за 15 минут и больше не придётся устраивать марафоны по магазинам и стоянию в очередях. А сэкономленное время благодаря Самокату можно потратить на настоящие забеги.

«Мы очень рады стать частью такой значимой инициативы как Зеленый марафон. Сотрудники нашей компании — от управленцев и до курьеров — разделяют идеи бережного отношения к экологии и любви к спорту. Именно поэтому наши доставщики передвигаются на велосипедах, а не на автомобилях, а упаковка товаров под брендом Самокат становится более экологичной», — комментирует Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ритейлера Самокат.

Или компания 2ГИС, технологическая компания, разработчик сервисов для комфортной жизни в городе.

Александр Иванков, директор филиала 2ГИС в Перми рассказал о важности спорта в жизни их компании: «У нас в команде Пермского филиала 2ГИС нет профессиональных спортсменов, но очень много ребят занимаются спортом для себя — это помогает поддерживать организм в тонусе и позитивно отражается на результатах в основной деятельности. Регулярно участвуем в сплавах, забегах и других активностях. Кроме того, у нас проводятся соревнования между командами филиальной сети 2ГИС — например, между сборными 2ГИС в Перми, Екатеринбурге, Самаре, Тольятти. В этом году планируем летнюю спартакиаду с участием команд из разных городов».

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье, конечно же, тоже активно поддерживает здоровый образ жизни, ведь они всем помогают быть здоровыми. И беговые марафоны, помощь в подготовке к ним — это тоже неотъемлемая часть этого.

Анатолий Зингер, генеральный директор СберЗдоровья рассказал, почему для них важно участие в Зелёном Марафоне: «Зеленый Марафон — это важное событие, которое объединяет десятки тысяч людей, помогает им поддерживать форму и обращать внимание на важные для общества явления, например, окружающую среду. Для нашего сервиса участие в марафоне — это возможность напомнить людям, как важно следить за своим здоровьем и поддерживать форму, используя сервисы нашей компании».

Компания СберЛогистика, которая осуществляет полный комплекс логистических услуг, в этому году первый раз примет участие в Зеленом Марафоне.

«Наша компания реализовывает стратегию развития логистических сервисов в рамках экосистемы Сбера. Мы впервые принимаем участие в таком знаковом событии как Зеленый Марафон, и рады стать частью движения Сбера за здоровый образ жизни, а также поддержать участников специальным решением именно для этого марафона. На месте проведения мероприятия будет установлен мобильный пункт приема и выдачи заказов, поэтому каждый участник сможет отправить посылку в любую точку страны. Сейчас у компании порядка 11 000 собственных пунктов выдачи и постаматов в отделениях Сбера», — комментирует Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании СберЛогистика.

В самом Волго-Вятском банке Сбербанка особое отношение к спорту и к Зеленому Марафону. Команда за несколько лет смогла превратить мероприятие для сотрудников в массовый забег всех неравнодушных к бегу.

«Спорт дает возможность максимально раскрыть такие качества как лидерство, работа в команде, повышение эффективности. Зелёный Марафон — это вдохновляющая история, это всегда невероятная атмосфера и возможность общения с единомышленниками. И я рад, что сегодня всё больше и больше людей разделяют наши ценности и готовы своим примером показывать, как важны спорт, культура здорового образа жизни, экологичное отношение к себе и всему окружающему», — делится Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.