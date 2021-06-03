МегаФон выступит телеком-экспертом в подготовке инфраструктуры для ЧМ-2022

Фото: МегаФон

МегаФон поделится с катарским оператором связи Ooredoo экспертизой по организации телеком и ИКТ-сервисов на крупных спортивных мероприятиях. Накопленный опыт пригодится при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. Меморандум о взаимопонимании подписан в ходе Петербургского международного экономического форума.

Ooredoo, ведущая международная телекоммуникационная компания, выступает основным поставщиком услуг связи ЧМ-2022 года в Катаре. На территории страны готовится вся необходимая инфраструктура, чтобы принять болельщиков и десятки футбольных команд со всего мира.

В 2018 году МегаФон был официальным поставщиком всей телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения связи на всех мероприятиях Чемпионата мира по футболу в России.

Оператор в короткие сроки обеспечил связью и телекоммуникационными сервисами 11 городов мундиаля и 236 объектов, 12 из которых – стадионы. Кроме того, МегаФон имеет уникальный опыт по обеспечению связью и информационными сервисами Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, Кубка Конфедераций ФИФА 2017, саммита АТЭС, G-20, ШОС, БРИКС и других значимых мероприятий.

«За последние 10 лет мы накопили большой опыт по обеспечению связью и сервисами самых масштабных мероприятий. Уверен, что катарские партнеры смогут вывести проведение Чемпионата мира на новый уровень, а мы сможем помочь им опытом и экспертизой. Гордимся, что МегаФон снова внесёт свой вклад в одно из самых масштабных спортивных событий на планете», - комментирует генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Мы рады рассматривать потенциальное партнерство с одним из ключевых игроков российской телекоммуникационной индустрии, компанией, с которой мы разделяем многие ценности, цели и сильные стороны. Подписанный меморандум соответствует нашей корпоративной стратегии, которая включает в себя поиск партнёрств и развитие отношений. Это поможет нам предоставить клиентам лучшие возможности и цифровые сервисы, включая качественный клиентский опыт на крупнейших спортивных событиях. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с МегаФоном, которое принесет пользу нашим странам сейчас и в будущем», – подчеркнул генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани.

Меморандум подписан при содействии Qatar-Russia Investment and Trade Advisory. В дальнейшем организация продолжит работать с обеими компаниями для развития их международного сотрудничества.