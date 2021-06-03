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Общество3 июня 2021 16:11

В Перми отказались от бесондукторной оплаты проезда в транспорте до Нового года

За это время чиновники собираются исправить недочеты
Анна Маркова
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В общественном транспорте Перми пока по-прежнему будут работать кондукторы.

В общественном транспорте Перми пока по-прежнему будут работать кондукторы.

Фото: Василий Вахрин

В Перми проект бескондукторной оплаты проезда в пермском транспорте отложили на полгода. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации города.

За это время должны быть проработаны технические детали, которые были выявлены в экспериментальном проекте в трамваях. Тестовый режим показал все проблемные места: как технические, так и экономические. Переход на систему оплаты без кондукторов попробуют внедрить вновь после Нового года.