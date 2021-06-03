Сел в машину к незнакомцам: в Перми пропал 44-летний мужчина

В Перми 6 дней назад пропал 44-летний мужчина.

В Перми пропал 44-летний Рустам Оглы. Информацию об этом сообщает волонтеры Поискового отряда памяти Ирины Бухановой. Известно, что 28 мая мужчина сел в неустановленный легковой автомобиль во дворе дома по адресу улице Голева, 19, с тех пор о нем ничего неизвестно. Родственники пропавшего написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Приметы Рустама: на вид 45-50 лет, рост 176 см, среднего телосложения, волосы черные короткие, глаза карие, щетина с проседью. Был одет: синяя футболка, серое трико с белыми лампасами, черные кроссовки. Особые приметы: спереди золотые коронки, шрам над правой бровью и на животе.

Информацию о мужчине просьба сообщить по телефону: +79223456702 или 102.