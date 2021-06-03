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Общество3 июня 2021 14:35

В Перми в День семьи любви и верности ЗАГСы будут работать до позднего вечера

В этот день желающих стать мужем и женой особенно много
Анна Маркова
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В Перми 8 июля в День семьи любви и верности некоторые отделы ЗАГС будут работать до 22.00.

В Перми 8 июля в День семьи любви и верности некоторые отделы ЗАГС будут работать до 22.00.

Фото: Анна Маркова

В Перми 8 июля в День семьи любви и верности некоторые отделы ЗАГС будут работать до 22.00. Желающих стать мужем в этот день особенно много. Праздник приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

Сотрудники пермских ЗАГСов говорят, что среди молодых пар хорошей приметой считается в этот день просить благословения у родителей на дальнейшую семейную жизнь. Многие влюбленные пары в этот день регистрируют брак.

В управлении ЗАГС администрации Перми приняли решение о продлении работы отделов 8 июля, чтобы зарегистрировать всех желающих.

Индустриальный отдел ЗАГС будет работать с 9.00 до 18.00, обед – с 13.00 до 13.48,

Свердловский, Мотовилихинский, Ленинский, Дзержинский, Кировский отделы ЗАГС – с 9.00 до 21.00, обед – с 13.00 до 13.48,

Орджоникидзевский отдел ЗАГС – с 9.00 до 22.00, обед – с 13.00 до 13.48. Желающие стать мужем и женой еще могут успеть подать заявления на эту дату.