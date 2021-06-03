В Пермском крае задержаны трое мужчин, укравших 450 тысяч рублей у пенсионерки

Трое подозреваемых в краже могут быть причастны к похожим преступлениям. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Соликамске 89-летняя женщина лишилась 450 тысяч рублей, после того, как к ней пришел установщик фильтров по чистке воды. Пенсионерка согласилась на установку очистителей, тогда незнакомец попросил у нее пенсионное удостоверение, чтобы сделать скидку. Пожилая женщина открыла шкаф, где лежали документы и накопленные деньги. Затем мужчина попросил стакан воды, а пока она ходила на кухню, похитил 450 тысяч рублей и скрылся. Только спустя несколько минут пенсионерка поняла, что ее обокрали и сразу позвонила сыну.

Соликамские полицейские быстро установили подозреваемого, с двумя подельниками он уехал из города в сторону Перми. На помощь сыщикам пришли сотрудники УМВД России краевой столицы. Оперативники задержали троих подозреваемых в возрасте от 20 до 33 лет на территории Орджоникидзевского района. Украденные деньги были изъяты.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. - Оперативники проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Прикамья. Потерпевших просят откликнуться и позвонить по телефону: +7(342)246-83-77.