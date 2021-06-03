В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 98 человек за сутки

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии - 57 758. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 98 жителей региона. Роспотребнадзор сообщает, что только 5 человек проходят лечение в больницах, 93 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 10 детей.

Всего сейчас на лечении в стационарах находятся 539 пациентов, 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки 9 человек с коронавирусом. Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии - 57 758.