Для участников и гостей Зеленого Марафона в Перми приготовили подарки

Фото: Сбер

5 июня – во Всемирный день окружающей среды -состоится Зеленый Марафон, традиционный забег от Сбера. Цель мероприятия — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России к участию в экологических инициативах. Зеленый марафон-2021 пройдет под девизом «Каждый шаг — это след. Какой шаг сделаешь ты?».

В Перми стартовый городок Зеленого Марафона разместится на городской эспланаде, а сами забеги пройдут вдоль улицЛенина, Куйбышева, Петропавловская и Попова. Спортсменам и любителям бега будут предложены дистанции на4,2 км и 10 км. Отдельные забеги пройдут среди детей и любителей скандинавской ходьбы.

Для участников забегов и гостей мероприятия будет организована обширная развлекательная иконцертная программа.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением Сбербанка:

«Зеленый Марафон— это значимое мероприятие для Сбера, которое в этом году наполнено экологическим содержанием. Мы хотим, чтобы оно обязательно запомнилось пермякам и подарило массу положительных эмоций. Мы рады, что наш марафон объединяет представителей разного бизнеса. Вместе с ними мы готовим широкий круг развлечений и массу подарков нашим участникам. Будем заряжать пермяков!»

Сергей Балдин, генеральный продюсер аудиосервиса СберЗвук:

«Мы только в прошлом году вошли в семью Сбера, но глубоко прониклись теми ценностями, которые транслирует компания – заботой о людях и окружающей среде, расширением возможностей для общения и творчества. Поэтому мы приняли решение сделать свой вклад в яркий праздник здорового образа жизни и спорта, и передать на «Зеленый марафон» Пермиподарки для участников и победителей забегов. Надеемся, что 5 июня пермяки получат настоящее удовольствие и драйв от мероприятия».

Участие в забеге бесплатное. Подробнее о забеге – https://vk.com/green_marathon_perm.

Справка:

Сберреализует проект Зеленый Марафон совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. Также в рамках Зелёного Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России.

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