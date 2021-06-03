Знаменитую скульптуру «Пермский медведь» перенесут в другое место

Пермского мишку перенесут с привычного места, но не далеко. Фото: архив "КП"

В Перми продолжаются работы по благоустройству городских территорий. В этом году в краевой столице отремонтируют 14 парков и скверов.

Изменения претерпит территория напротив гостиницы «Урал», где стоит одна из самых любимых и извечных скульптур для горожан и гостей города – «Пермский медведь». Городские власти приняли решение переместить мишку вглубь сквера. Здесь появятся беседки с витражами, копирующими фасад гостиницы «Урал», будет обновлено наружное освещение, проведено озеленение, покрытие тротуаров заменят на гранит. Завершится благоустройство сквера в 2022 году.