Женщины Верхнекамье смогли пройти обследование на мобильном маммографе

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265 жительниц Усольского и Александровского районов старше 39 лет смогли пройти обследование с помощью передвижного мобильного маммографа Пермского краевого онкодиспансера. Это исследование позволяет выявить на ранней стадии онкологию молочных желез и раньше начать лечение.

- Мы, врачи, всегда говорим, что болезнь, выявленная на ранней стадии, легче поддается лечению. Поэтому любая женщина должна помнить не только о внешней красоте, но и внутренней – о своем здоровье. Как минимум раз в полгода посещать гинеколога, а после 35 лет проходить маммографию и УЗИ молочных желез, – поясняет заведующий межтерриториальным Центром амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Березников Владимир Санников.

Сейчас формируется график работы мобильного маммографа в Александровском округе. А до конца года мобильные маммографы побывают во всех районах и округах Пермского края.

Сеть Центров амбулаторной онкологической помощи создается в Пркикамье в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Всего в регионе в настоящее время работает 5 таких ЦАОПов.

В условиях нехватки врачебных кадров, особенно в отдаленных территориях, выездная система медицинского обслуживания – это реальная возможность повысить качество жизни и сохранить здоровье жителям региона, считает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, который поставит задачу улучшить доступность специализированной медицинской помощи населению прикамской глубинки.

В прошлом году с помощью мобильных комплексов диагностику прошли более 5 тысяч женщин.