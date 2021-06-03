В Перми столкнулись два мотоцикла: водителя отбросило на иномарку

В ДТП пострадали пассажирки мотоциклов. Фото: ВКонтакте "ЧП ДТП Пермь".

В Перми 2 июня на улице Уральской произошло ДТП с участием мотоциклистов. Со стороны улицы Розалии Землячки в сторону улицы Крупской ехал мотоцикл «Хонда», за рулем был 35-летний водитель.

- По предварительной информации он не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего мотоцикла, тоже «Хонда», - сообщает ГИБДД по городу Перми. – За рулем которого находился 42-летний водитель. В результате чего его отбросило на автомобиль «Опель».

В ДТП пострадали пассажирки обоих мотоциклов, 34-летняя и 43-летняя женщины. Они получили ушибы, их осмотрели медики, женщинам было рекомендовано амбулаторное лечение.

По факту аварии полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что на дороге нужно быть предельно внимательными и с уважением относиться ко всем участникам дорожного движения.