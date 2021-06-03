К новому учебному году в Нытвенском округе будет сдана новая школа

В здании уже установлены окна и двери.

В новом учебном году 100 детей из села Мокино Нытвенского городского округа пойдут в новую школу. Сейчас на улице Советской села Мокино завершается ее строительство - в здании уже установлены окна и двери, ведется отделка, проводится благоустройство территории.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края, сейчас дети из Мокино учатся в неприспособленном здании бывшего детского сада. Благодаря строительству новой школы у ребят будет медицинский кабинет, собственный спортивный и актовый залы, которых нет в существующей школе.

Одной из приоритетных задач краевых властей являются повышение доступности и качества образования. Строительство новых школ ведется в рамках Адресной инвестиционной программы Прикамья и нацпроектов «Образование» и «Демография».

- Устранение территориального неравенства – это наша ключевая задача. Объекты в муниципалитетах не должны уступать по качеству и оснащению лучшим школам и детским садам Перми, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

С начала 2021 года в эксплуатацию уже введено пять детских садов в Перми и Пермском районе и школа в селе Кочево. Всего до 2023 года планируется сдать 25 школ и 14 детских садов.