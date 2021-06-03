В Пермском театре оперы и балета ставят «Иоланту»

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В Пермском театре оперы и балета начались репетиции новой постановки оперы «Иоланта» (12+) Петра Ильича Чайковского.

Ставят «Иоланту» главный дирижер театра Артем Абашев и главный режиссер Марат Гацалов. Также работают над спектаклем художники Ксения Перетрухина и Леша Лобанов - лауреаты Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Как рассказали в пресс-службе театра, в опере будут задействованы приглашенные артисты и пермские солисты. Партию Иоланты готовят Зарина Абаева и Элона Коржевич, короля Рене — Гарри Агаджанян и Владимир Тайсаев, Роберта — Константин Сучков и Василий Ладюк, Водемона — Борис Рудак и Сергей Кузьмин, Эбн-Хакиа — Энхбат Тувшинжаргал и Александр Погудин.

«Иоланта» завершит сезон в театре оперы и балета. Премьера пройдет 25 и 26 июня.

А в следующем сезоне в театре представят премьеру новой версии оперы «Евгений Онегин».