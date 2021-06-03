Умер известный пермский политик Семен Леви

Фото: ЗС Пермского края

Скончался известный пермский политик Семен Леви. Ему было 64 года. Семен Леви был генеральным директором компании «Стройиндустрия». В 1994-1996 годах являлся депутатом Пермской городской думы, в 1996-2007 годах – депутатом Законодательного собрания.

В 2007 году Семен Леви переехал в Москву, работал в Министерстве природных ресурсов России, был заместителем министра.

В 2016 году возглавил АО «Радиоприборснаб», входящую в состав «Ростеха».

Семен Леви был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, званиями «Почетный строитель России» и «Заслуженный строитель РФ».

Соболезнования в связи с его смертью высказали депутаты Законодательного Собрания.

- Его парламентская деятельность служила примером настоящей преданности своим избирателям, он всегда чутко прислушивался к просьбам и пожеланиям своих земляков, - говорится в соболезновании. = Будучи руководителем федерального уровня он постоянно интересоваться судьбой родного края, не жалея знаний и умений, прилагая все силы во имя его развития.