В Пермском крае осудили отца, который должен выплатить ребенку алименты 1.4 млн рублей

Ближайшие 9 месяцев мужчина будет выполнять исправительные работы. Фото: Василий Вахрин

В Кудымкаре мужчина оказался на скамье подсудимых за неуплату алиментов. Ни денег, ни другой помощи своему несовершеннолетнему ребенку он не оказывал, долг накопился в размере 1.4 млн рублей. На отца завели уголовное дело по статье «неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей».

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к 9 месяцам исправительных работ, - сообщает Прокуратура Пермского рая. - Приговор суда вступил в законную силу.