В Пермском крае коронавирусная инфекция обнаружена в 21 территории за сутки

Всего в Пермском крае с начала пандемии коронавирусом заболели 57660 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась у 97 жителей в 21 территории за сутки. Региональный Роспотребнадзор сообщает, что в Перми заболели 44 человека, в числе лидеров по выявленным случаям также оказался Красновишерский городской округ, там 9 заболевших. В Соликамском городском округе и Уинскиом муниципальный округе по 6 случаев.

По 4 заболевших в Пермском муниципальном районе, а также Добрянском и Лысьвенском городских округах. В Березниках у 3 жителей. В Чайковском, Кишертском муниципальном округе, Ильинском и Чусовском городских округах у 2 человек.

По одному заболевшему выявили в девяти территориях Пермского края. Это Кунгур, Кунгурский муниципальный район, Березовский, Карагайский и Кудымкарский муниципальные округа, а также Краснокамский, Нытвенский, Оханский и Чердынский городские округа.

Всего в Пермском крае с начала пандемии коронавирусом заболели 57660 человек.