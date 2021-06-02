В пруду в Пермском крае утонула женщина

Фото: Лысьва Сегодня/ВКонтакте

В среду, 2 июня, в Лысьве в пруду утонула 59-летняя женщина. О несчастном случае рассказали местные жители в социальных сетях.

- Как все произошло я не видел, - рассказывает житель Лысьвы. - Оказался на месте, когда уже случилась трагедия. В пруду увидел тело женщины в красной футболке. Но, к сожалению, она уже была мертва. На месте были спасатели и полицейские, а рядом на рельсах сидели дети, их опрашивали сотрудники органов.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю подтвердили произошедшее. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства трагедии